Hoe Waasland-Beveren met WhatsApp en andere trucs zorgt voor bliksemsnelle integratie van 19 (!) spelers

Neen, het is niet evident. Niet voor de omroeper en niet voor de fans, die het op training vooral over “dienen Hollander” of “dienen Italiaan” hebben. Het is ook tegen wil en dank, aldus de voorzitter, want hij streeft naar stabiliteit. Maar goed: Waasland-Beveren haalde deze zomer dus negentien (!) nieuwe spelers. Dat zie je ook op het veld – het was geen cadeau voor Yannick Ferrera, die nog op zijn eerste zege jaagt. Maar bizar genoeg verloopt de integratie naast het veld wonderwel. Hoe dat komt, leest u hier.