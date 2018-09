CLUBNIEUWS. Defensieve zorgen bij Anderlecht, Kumordzi vijf weken extra geschorst

Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen tegen Genk. Zeker in de defensie van Anderlecht zijn er heel wat afwezigen. Het is afwachten wie de geschorste Ruslan Malinovskyi vervangt bij Genk. Bennard Kumordzi, middenvelder van KV Kortrijk, wordt dan weer vijf weken extra geschorst. Uw clubnieuws van de dag.

Trebel test nog, Lawrence out bij Anderlecht

Vranjes is nog geschorst, Bornauw is niet hersteld van zijn enkelblessure en ook James Lawrence viel uit met een lichte hersenschudding na een botsing op training. Hij is enkele dagen out. Op het middenveld start Trebel normaal gezien in de basis, al test de Fransman vandaag nog of de hinder aan zijn buikspieren niet te ernstig is. Anders krijgt Kums een kans.

Elias Cobbaut herstelt langzaam maar zeker van zijn enkelblessure. Toch zal het nog drie weken duren voor de linkspoot weer inzetbaar is. Ook de jongeren Amuzu (knie), Dauda en Sowah zijn geblesseerd.(jug)

Kumordzi vijf weken extra geschorst

Bennard Kumordzi, middenvelder van KV Kortrijk, werd midden mei vier maanden geschorst voor het gebruik van het niet-prestatiebevorderende product Carboxy-THC. Normaal gezien liep de schorsing van de Ghanees vandaag af, maar zijn straf wordt verlengd tot 25 oktober.

“Door een communicatiefout trainde Bennard in het begin een paar dagen met ons mee en dat mocht blijkbaar niet”, zegt coach Glen De Boeck. “Zijn vonnis was in het Nederlands opgesteld en hij is die taal niet machtig. Ik vind dat verzachtende omstandigheden, maar de rechter besliste er anders over. Die jongen wordt echt zwaar gestraft.” Kumordzi zal zijn fysiek met een personal trainer onderhouden en mag pas in de laatste week van zijn schorsing opnieuw aansluiten bij de groepstrainingen.

Glen De Boeck kan op een ruime kern rekenen voor de verplaatsing naar Moeskroen. “Ik heb 22 fitte veldspelers voor tien plaatsen, dat houdt iedereen scherp”, aldus een tevreden coach, die het als een luxeprobleem ziet. Zijn moeilijkste keuze vindt hij in doel, waar hij moet kiezen tussen een Bruzzese en een Kaminski in vorm. Op Ivanof, Hoxha en Toualy kan hij geen beroep doen. Hoxha mist de wedstrijd wegens ziekte en de youngsters Ivanof en Toualy revalideren individueel na overbelasting.(gco)

Genk zonder Malinovskyi

Het is afwachten wie de geschorste Ruslan Malinovskyi vervangt tegen Anderlecht. Heynen ligt in de weegschaal met Piotrowski en Seck. Er staat een klein vraagteken achter Trossard (kuit) en Uronen (hoofdblessure). Tobe Leysen vervangt derde doelman Vandevoordt, die een lichte voetblessure opliep met de nationale ploeg U17.(hbvl)

Zulte Waregem: “Hard gewerkt tijdens break”

Francky Dury beschikt, op Kingsley Madu na, over een volledig fitte kern. Internationals Ewoud Pletinckx, Mathieu De Smet, Urho Nissilä, Henrik Bjordal, Mikael Soisalo en Marvin Baudry keerden terug zonder kleerscheuren. “We hebben zeer hard gewerkt tijdens de interlandbreak”, aldus de coach. “Ik vind dat het belangrijk is dat je fysiek rechtop blijft staan als je mentaal klappen krijgt. Anders kan je heel ziek worden.” Na de 5 op 18 zijn de punten meer dan welkom voor Zulte Waregem.(jcs)

Ondoa blijft in doel bij Oostende, Coopman nog niet fit

De komende weken blijft Ondoa in doel staan bij KVO. Dat maakte Gert Verheyen bekend in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Cercle. Volgens de KVO-coach heeft de Kameroener momenteel meer présence in doel dan Dutoit. Ndenbe is nog steeds out met knieproblemen, Capon zit opnieuw in de selectie na een contractuur. Jonckheere revalideert verder. Coopman kampt nog met een conditionele achterstand en zit dus niet in de selectie. Vanavond vallen nog twee spelers af.(jve)

Mogelijk debuut bij Cercle van Hazard en Gakpé

Cercle trainde gisteren in de voormiddag en na de maaltijd kregen de spelers vrij. In de vooravond werden ze echter opnieuw op het stadion verwacht voor een vertrek op afzondering in het Brugse Velotel. Er werden negentien namen geselecteerd. Daaronder ook de twee nieuwkomers, Kylian Hazard en Serge Gakpé. Ook Vitinho behoort tot de selectie. Cardona, Appin en Nguinda zijn er wegens kwetsuren niet bij. Ook Omar, Lopez en Hoggas ontbreken.(kv)

Pijnvrije Eric Smith maakt training vol in Gent

Eric Smith, de 21-jarige Zweedse middenvelder die deze zomer overkwam van IFK Nörrkoping, heeft gisteren voor het eerst sinds zijn transfer naar AA Gent de volledige training afgewerkt: “Hij is een stevige kerel en is nu stilaan klaar om weer wedstrijden te gaan spelen na zijn voetbreuk. Eric heeft al heel wat individueel getraind om zijn volume weer op te bouwen nadat hij de voorbereiding heeft gemist. Maar hij is nu echt pijnvrij en kon de volledige training afwerken”, ­aldus coach Vanderhaeghe.(ssg)

Moren voor het eerst weer in de selectie bij Waasland-Beveren

Valtteri Moren zit vanavond voor het eerst dit seizoen in de wedstrijdselectie van Waasland­Beveren-trainer Yannick Ferrera. De 27-jarige Finse centrale verdediger kwam op 3 maart 2018 voor het laatst in actie in de eerste wedstrijd van Play-off 2 tegen KV Kortrijk. “Valtteri heeft voor het eerst vijftien dagen op rij blessurevrij kunnen trainen”, vertelt Ferrera. “Met zijn ervaring en kwaliteit kan hij voor rust zorgen achterin.”(whb)

Viermansdefensie bij STVV?

Een scheur in het spierweefsel van de bil houdt Steven De Petter aan de kant. Mogelijk switcht Brys naar een viermansverdediging. Tomiyasu is twijfelachtig met een voetblessure, die hij bij Japan opliep. Indien hij niet fit raakt, ligt Mmae in poleposition om zijn plaats in te nemen. Sekine (hamstrings) is nog enkele weken out. (pivan)