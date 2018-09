Presidentsverkiezingen Brazilië: extreemrechtse kandidaat leidt in de peilingen

De extreemrechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro blijft op kop liggen in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in oktober in Brazilië. Fernando Haddad, die ex-president Lula vervangt, gaat er intussen op vooruit. Dat blijkt uit een peiling die vrijdagavond bekend werd gemaakt.

Haddad, de kandidaat van de linkse Arbeiderspartij (PT), ligt op de tweede plaats, ex aequo met de centrumlinkse kandidaat Ciro Gomes (PDT). Volgens het onderzoeksinstituut Datafolha zullen zowel Bolsonaro als Haddad in de tweede ronde verslagen worden door andere grote kandidaten. Alleen bij een duel Bolsonaro-Haddad zou de eerste het nipt halen.

Volgens de peiling, die donderdag en vrijdag uitgevoerd werd, is Bolsonaro in de eerste ronde goed voor 26 procent van de kiesintenties. Haddad en Gomes behalen elk 13 procent. In een peiling begin deze week haalde Haddad nog 9 procent. De peiling heeft niettemin een foutenmarge van 2 procentpunt.