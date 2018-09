Pompeo: “Ex-buitenlandminister Kerry ondermijnt Iran-beleid van VS door ongepaste contacten”

VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft oud-minister John Kerry er vrijdag van beschuldigd dat hij het VS-beleid tegen Iran ondermijnt. Pompeo meent dat Kerry ontmoetingen met Iraanse toppolitici had en dat die “meer dan ongepast” waren.

Pompeo zei aan journalisten op het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Kerry heeft toegegeven dat hij aan de Iraanse politici aanraadde om de huidige regering “uit te zitten”. “Dit is ongezien in de geschiedenis van de VS”, zei Pompeo, die meent dat Kerry dit gedrag achterwege zou moeten laten. “Dit is niet in lijn met het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten zoals de president dat uitstippelt.”

Foto: AP

Pompeo zei dat hij Kerry zag op een veiligheidsconferentie in Munchen eerder dit jaar, samen met andere diplomaten onder de regering van oud-president Barack Obama. Hij is “redelijk zeker” dat ze hun Iraanse tegenhangers ontmoetten.

Pompeo is tegenstander van het Iraans nucleair akkoord dat in 2015 onderhandeld werd door Iran en zes internationale grootmachten. De deal heeft tot doel om Teheran ervan te weerhouden om een atoombom te bouwen. In ruil werden economische sancties opgeheven. Kerry was van dichtbij betrokken bij de onderhandelingen over het akkoord. Het was een van de grootste diplomatieke verwezenlijkingen van de regering-Obama.

De VS trok zich in mei terug uit het akkoord. Recent begon het opnieuw sancties in te voeren teen Iran. Het Internationaal Atoomagentschap zei twee weken geleden dat Teheran zich aan de bepalingen uit het akkoord houdt, ondanks de sancties van de VS.