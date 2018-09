Bpost komt meer dan driehonderd postbodes tekort: bedeling loopt mank

Bpost komt ruim 300 postbodes tekort. Het gebrek aan personeel is zo groot dat de bedeling in bepaalde regio’s al maanden spaak loopt, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

De ruime Brusselse Rand rond Zaventem en Ternat, Mechelen, de regio rond de Antwerpse en Gentse haven, het Meetjesland en het Waasland: voor veel inwoners in deze gebieden is het elke dag gokken of de postbode wel langskomt. In het Oost-Vlaamse Kluizen is het zelfs geen uitzondering als er tien dagen niets in de bus valt.

“Door de aanwezigheid van andere grote werkgevers in bepaalde regio’s is er veel concurrentie”, zegt Bpost. “Het lukt maar niet om de vacatures in te vullen.”

Volgende maand start Bpost met een grote wervingscampagne die moet helpen om de 308 vacatures die momenteel openstaan in te vullen. “Dat Bpost dan ook eens denkt aan de werkomstandigheden”, reageren de vakbonden, die wijzen op de toegenomen werkdruk.

ACOD en VSOA plannen geen nationale poststakingen, maar sluiten nieuwe lokale acties niet uit.