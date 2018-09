Mislukte beursgang van Belfius heeft stevig prijskaartje: tien miljoen euro

Brussel - De voorbereidingen voor de beursgang van Belfius, die voorlopig niet doorgaat, hebben de belastingbetaler al zo’n 10 miljoen euro gekost. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

De staatsbank Belfius heeft de voorbije maanden een beursgang voorbereid. De beursgang zou 20 miljoen euro kosten, een fractie van de potentiële opbrengst van 2 miljard, waarmee de staatsschuld kon worden afgebouwd. De helft daarvan is nu al uitgegeven. Het gaat om kosten voor advocaten, consultants en zakenbanken die de beursgang zouden begeleiden, ten laste van de regering, Belfius en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Die staatsholding bezit het belang in Belfius.

Begin deze week besliste de regering-Michel evenwel de beursgang uit te stellen. “Vanwege de marktomstandigheden”, was de officiële uitleg. Door de problemen in Turkije en de handelsoorlog tussen de VS en China is het klimaat te onzeker om Belfius nu naar de beurs te brengen, luidde het oordeel van de regering.

Maar de doorslaggevende factor was het aan Belfius gekoppelde Arco-dossier en de harde opstelling van de raad van bestuur van Belfius daarin, blijkt uit een reconstructie die De Tijd maakte van de dagen voor de regeringsbeslissing van maandag.