Mercedes vat vuur op snelweg: “Mijn tennisrackets kwijt”

Brugge / Lichtervelde - De werkdag van Paul Baffoe-Bonnie uit Brugge eindigde vrijdagmiddag met een inferno op de E403 in Lichtervelde toen zijn Mercedes vuur vatte. Hij probeerde nog te blussen, maar het was te laat.

Toen de man van zijn werk bij Sadef in Gits op de terugweg was naar huis, begon zijn wagen plots te branden. “Ik had zelf niets in de gaten, maar een achterligger knipperde met zijn lichten”, zegt de man. “Toen ik stopte op de pechstrook sloegen de vlammen al van onder mijn auto.”

Paul nam nog een brandblusapparaat en kreeg ook hulp van een andere automobilist, maar dat haalde niets uit. Nog voor de brandweer aankwam, was zijn Mercedes C220 een grote vuurbal. Van de auto bleef niet veel meer over. “Mijn werkkleding en tennisrackets zijn in de vlammen gebleven”, zegt Paul. “Ik begrijp niet hoe dit kon gebeuren. Ik kocht mijn wagen twee jaar geleden tweedehands en hij was echt goed. Ik had er nog nooit problemen mee gehad.”

Door de brand was de rechterrijstrook ter hoogte van de Velddreef in Zwevezele versperd. Er ontstond een kilometerslange file. Om 13.50 uur was de weg weer vrij.