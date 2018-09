Hier komen (toekomstige) Lottomiljonairs tanken

Wetteren / Massemen - Een Lottospeler heeft in Massemen meer dan twee miljoen euro gewonnen bij de trekking van 22 augustus. Hiermee is de man de vijfde Lottomiljonair dit jaar in Oost-Vlaanderen.

“Het is al de vierde keer dat in het tankstation Wynants Shop aan de Massemsesteenweg de Lotto-jackpot gewonnen werd,” vertelt Caroline Van Goidsenhoven van de Nationale Loterij. “In de achttien jaar dat Marc Pauwels het benzinestation uitbaat, werd daar al vier keer de Lottojackpot gewonnen. Nooit eerder was het bedrag zo hoog. Het gaat om een gepensioneerde man uit Oost-Vlaanderen. Na het bijtanken van zijn wagen besloot hij nog vlug een Lottoticketje te kopen bij benzinestation. Hij speelde met zijn eigen cijfers en het geluk lachte hem toe.”

De gloednieuwe multimiljonair weet nog niet precies wat hij met het bedrag zal doen, maar laat wel weten dat het zijn leven gemakkelijker zal maken. “Hij speelt af en toe ook mee met EuroMillions en is van plan om dat nog te blijven doen. Zijn advies aan de andere spelers is om vooral niet te stoppen wanneer winst uitblijft.”