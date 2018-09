Taxichauffeur schiet collega in de nek in hartje Brugge terwijl toeristen op achterbank zitten

Brugge - Nabij de Markt in Brugge heeft vrijdagavond een schietincident plaatsgevonden. Dat bevestigt de Brugse politie. Het slachtoffer werd geraakt in de nek, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Er is sprake van drie verdachten, één van hen werd al opgepakt. Twee zijn nog steeds op de vlucht.

Het schietincident vond omstreeks 23.30 uur plaats. In de Vlamingstraat werd een chauffeur beschoten door een collega. Hij vervoerde twee buitenlandse toeristen. Het slachtoffer werd geraakt in de nek, maar kon nog verderrijden tot op de Markt.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd geopereerd, maar hij zou niet in levensgevaar zijn. De toeristen hebben de taxi verlaten. Het labo en het parket kwamen ter plaatse.

Al langer spanningen

De aanleiding van het incident is alsnog niet duidelijk, maar er is al langer sprake van spanningen in het Brugse taximilieu. In het verleden was er sprake van kleine opstootjes en bedreigingen, maar tot zwaar geweld kwam het alsnog niet.

De oorzaak van de spanningen is een forse toename van het aantal taxi’s. Enkele jaren geleden waren er slechts een vijftigtal taxichauffeurs in Brugge, maar volgens een Vlaamse richtlijn mogen vergunningen uitgereikt worden per 1.000 inwoners. Brugge telt 117.000 inwoners, waardoor er 117 licenties uitgereikt werden. Op korte tijd is het aantal taxichauffeurs in Brugge verdubbeld, tot groot ongenoegen van de chauffeurs die al een licentie hadden.