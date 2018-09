Vader van vier sterft na routineoperatie, kinderen moeten nu verder zonder ouders

Bonheiden / Mechelen -

In 2016 stierf Nancy Wuytack, de mama van Bryan (24), ­Yasmine (24), Shana (20) en hun 9-jarig zusje, aan de gevolgen van een hersenbloeding. Afgelopen dinsdag namen ze ook afscheid hun vader Alain (56), in Mechelen bekend als zaakvoerder en syndicus bij AB Vastgoedbeheer. Eind augustus werd hij opgenomen in het Imelda­ziekenhuis in Bonheiden voor een routineoperatie. Twee van zijn kinderen zitten met heel wat vragen en willen een klacht indienen tegen het ziekenhuis.