Na het plein en de schildpad komt nu ook kever van Fabre in opspraak

Leuven - Het kunstwerk Totem op het Leuvense Ladeuzeplein, dat een gigantische kever die wordt doorprikt door een naald afbeeldt, is in opspraak geraakt nu kunstenaar Jan Fabre wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

“Hoort het beeld van die narcistische, seksistische en speciesistische Jan Fabre nog thuis op het Ladeuzeplein?”, vraagt men zich af op de sociale media. “Naar de schroothoop ermee!” Anderen verdedigen het werk dan weer, zoals Izzy Bentouhtouh (28), 37ste op de lijst van N-VA Leuven: “Ja hallo, gaan we een beeldenstorm eisen voor elke artiest die in opspraak komt? Kevin Spacey, Louis CK, Jan Fabre, Bart de Pauw, Harvey Weinstein: schuldig als de pest en/of verketterd in de publieke opinie. Dat is nog geen reden om hun volledig levenswerk naar de verdoemenis te helpen. Koppel de kunst los van de kunstenaar.”

“Het kunstwerk laten weghalen? Daar heb ik nog niet bij stilgestaan”, zegt schepen van Gelijke Kansen Denise Vandevoort (SP.A). “Eerst moeten we het onderzoek afwachten. Maar ik begrijp wel de emotionele reactie. Seksueel geweld moeten we altijd ten strengste veroordelen.”

Het werk was een geschenk van de Leuvense universiteit aan de stad, naar aanleiding van haar 575ste verjaardag. Fabre omschreef het als: “Een eerbetoon aan het leven en de dood, de schoonheid, de wetenschap en de kennis.”