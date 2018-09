Belgische toerist dood teruggevonden in VS, onderzoek gestart

Een Belgische toerist is afgelopen woensdag dood aangetroffen in het domein van het Amerikaanse White Sands National Monument, New Mexico. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De woordvoerder van het park noemt het “een prachtige, maar dodelijke plek”.

De zoektocht naar de Belgische toerist begon toen de opzichters bij de sluiting van het park een achtergelaten voertuig aantroffen op een parking. Na een korte zoektocht rond de parking, werd de actie meteen uitgebreid. Opzichters troffen de toerist aan op ruim 1.5 kilometer van de parking. Hij was al overleden. De politie van New Mexico is een onderzoek gestart.

Het is nog niet duidelijk hoe de toerist omgekomen is, maar het was die dag met 36° Celsius bijzonder warm. Het woestijnachtige park ligt bovendien op ruim 1900 meter, wat de hitte uitzonderlijk zwaar maakt. Ook is er is nergens schaduw of water te vinden. Vermoedelijk is hij overleden van uitdroging en uitputting.

Volgens een woordvoerder van het natuurpark is “White Sands prachtig, maar dodelijk”. “We weten nog niet hoe hij (de toerist nvdr.) is omgekomen, we sluiten niets uit, maar dit kan een dodelijke plek zijn.”

“De combinatie van extreme hitte, typisch voor New Mexico, en de hoogte is ongewoon, doorgaans leven er geen mensen in zulke omstandigheden”, klinkt het nog. “We proberen mensen goed te informeren, we raden minstens een gallon (3.7 liter nvdr.) per persoon per dag aan.”