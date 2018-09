Premier Michel wil overleg met Benelux en de bevolking over afschaffing van zomer- en winteruur

Charles Michel (MR) wil samenzitten met Nederland en Luxemburg over de keuze tussen de zomer- en wintertijd. “Het zou absurd zijn als we allemaal een andere keuze maken”, zegt de premier zaterdag aan VRT NWS. Daarnaast zou Michel ook graag de bevolking raadplegen. De woordvoerder van de eerste minister bevestigt het nieuws.

De Europese Commissie hoopt dat de lidstaten en het Europees Parlement voor het einde van het jaar een akkoord kunnen bereiken over de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd. Eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc wil dat de lidstaten op zondag 31 maart 2019 voor de laatste keer omschakelen naar de zomertijd. Tegen april zou elke lidstaat dan aan de Commissie moeten meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest. Landen die voor de permanente wintertijd opteren, zetten dan op 27 oktober voor de laatste keer de klok een uur achteruit.

België is tot het einde van het jaar voorzitter van de Benelux en wil dus het initiatief nemen om met de drie landen samen te zitten over de keuze. “Het zou absurd zijn om binnen de Benelux verschillende keuzes te maken. Ik wil graag in de marge van de volgende Europese Raad overleggen met mijn collega’s”, aldus Michel.

De premier wil ook graag het brede publiek raadplegen over de kwestie. “Hoe we dat gaan doen, moeten we nog onderzoeken”, zegt de woordvoerder van de eerste minister zaterdagmiddag.