Trebel solo werkt beter dan Trebel en Kums samen

Bij Anderlecht laait de discussie op. Moet paars-wit met Adrien Trebel spelen of met Sven Kums of met allebei samen? “We haalden de beste resultaten met hen beiden in de ploeg”, stelde Hein Vanhaezebrouck gisteren. Maar volgens de cijfers pakte RSCA vorig seizoen procentueel toch meer punten met enkel de Fransman op het middenveld. Welke keuze maakt Hein?