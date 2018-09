99 piloten bij Air France verdienen meer dan onze premier

De Franse luchtvaartmaatschappij Air France betaalt 99 van haar piloten meer dan 300.000 euro per jaar. Dat blijkt uit een gelekt document dat de krant La Liberation kon inkijken. Een klein deel van die piloten verdient zelfs even veel als sommige directieleden.

De loonsonderhandelingen bij Air France kostten de vorige CEO al zijn job, maar ook de Canadese Ben Smith, die de job over enkele dagen overneemt, wacht een moeilijke taak. Niet alleen omdat zijn eigen loon maar liefst drie keer hoger zou kunnen liggen dan dat van zijn voorganger, maar ook omdat uit een gelekt document gebleken is dat 99 piloten bij Air France meer dan 300.000 euro per jaar verdienen, meer dan onze premier dus, die het met ‘amper’ 227.000 euro moet stellen.

Of die lonen ook indicatief zijn voor wat andere piloten verdienen, valt te betwijfelen. Ook het personeel aan de grond zou zich door de onthulling wel eens harder kunnen verweren tijdens de onderhandelingen. Hun lonen liggen gemiddeld namelijk een pak lager en de onderhandelingen zitten al sinds februari muurvast.

Air France weigert de bedragen te bevestigen, maar laat wel weten dat de best betaalde piloten ook diegenen zijn die de meeste ervaring hebben, kaderfuncties vervullen en opleidingen geven en de grootste toestellen besturen. Dat moet hun hogere salaris rechtvaardigen. De 99 piloten op de lijst zijn dan ook allemaal gezagvoerder op de Boeing 777 of Airbus 380. Onder hen is ook één vrouw. Van de 99 best betaalde piloten bij Air France zijn er ook 10 die met 340.000 euro op hun loonstrookje bijna even veel verdienen als de tien directieleden van het bedrijf. In totaal werken er 2.831 piloten voor Air France.

Binnen het bedrijf wordt gemengd gereageerd op de cijfers. Het hoofd van de pilotenvakbond laat weten dat de lonen bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten nog tot 40 procent hoger kunnen liggen. De co-secretaris van vakbond CGT-Air France vindt dan weer dat er de laagste lonen in het bedrijf niet 20 keer zo laag zouden mogen liggen als de hoogste lonen, maar voegt er wel aan toe dat de kapitein van een vliegtuig met 500 passagiers meer verantwoordelijkheid draagt dan een lid van het algemeen management.