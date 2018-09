Loodsen hebben akkoord gesloten “om verdere gijzeling van de havens te vermijden”

Antwerpen - De zeeloodsen blijven met een slecht gevoel achter na het akkoord dat vrijdagavond gesloten werd met Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Dat zegt de liberale vakbond VSOA zaterdag. “Eerder gesloten akkoorden die de minister bij de vorige onderhandelingen van tafel had geveegd, heeft hij vrijdag gewoon weer toegezegd”, klinkt het.

Na acties in de havens van Antwerpen en Gent startten de minister en de zeeloodsen vrijdag voor een tweede keer op korte tijd gesprekken. Daarin kwamen beide partijen overeen om in het dossier “gelijk loon gelijk werk” een bedrag van 280.000 euro voor vergoedingen te compenseren met interne efficiëntie-oefeningen.

De VSOA ging naar eigen zeggen akkoord om een verdere gijzeling van de havens te vermijden. Maar erg tevreden is de liberale vakbond niet: “Wij begrijpen niet dat de minister niet hetzelfde akkoord met de zeeloodsen kan sluiten als hij op 3 september met de Beroepsvereniging voor Rivierloodsen deed”, zegt VSOA-secretaris Gerda De Norre.

Dat het dossier rond “gelijk loon gelijk werk”, dat als sinds 2007 aansleept, hiermee afgerond zou zijn, spreekt de vakbond tegen. “Bij onze vorige onderhandelingen had de minister die eerder afgesloten akkoorden van tafel geveegd”, zegt De Norre. “Vrijdag zijn die opnieuw in een protocol gegoten, maar er is nog steeds niets van uitgevoerd.”

Desalniettemin gingen de zeeloodsen donderdagavond al opnieuw aan het werk. Er wordt bekeken met welke efficiëntiemaatregelen er intern kan bespaard worden.