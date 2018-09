Jonge vrouw springt uit raam op derde verdieping om te ontsnappen aan haar belager

Een jonge vrouw is afgelopen vrijdag in het Waalse Seraing van de derde verdieping gesprongen. Ze voelde zich in het nauw gedreven door een agressieve man en zag geen andere uitweg.

Volgens het Luikse parket hebben de feiten zich voorgedaan in het appartement van de verdachte. Op het moment van de feiten waren er verschillende mensen aanwezig. Volgens hen begon de man zich aggressief te gedragen na het gebruik van alcohol en drugs. Toen hij zich tegen de jonge vrouw keerde, is ze in paniek geslagen. Vervolgens is ze door een raam van de derde verdieping naar beneden gesprongen. Over de toestand van de vrouw is niets bekend.

Het parket vraagt de aanhouding van de man.