Vrouw steekt zichzelf in brand in Nederlands ziekenhuis

In een ziekenhuis in het Nederlandse Roermond heeft een vrouw zichzelf zaterdagochtend in brand gestoken. Ze raakte daarbij ernstig gewond. Andere slachtoffers vielen er niet en de brand was snel geblust.

De vrouw lag in een kamer op de spoedafdeling van het Laurentius Ziekenhuis, maar waarom ze daar lag en wat het motief was voor haar daad is voorlopig niet bekend.

Alle aanwezigen op de afdeling werden geëvacueerd, verklaarde de brandweer. De afdeling liep rookschade op en blijft voorlopig gesloten, inclusief de huisartsenpost. Aankomende ambulances moeten naar een ander ziekenhuis. De operatiekamers zijn weer vrijgegeven.