Gezocht: superleraren die de moeilijkste klassen de baas kunnen

“Zet de beste leerkracht voor de moeilijkste klas.” Daarvoor pleit onderwijssocioloog Orhan Agirdag (KU Leuven). In Vlaanderen staan nu te weinig ervaren ­leraars in kansarme scholen. “Terwijl het bewezen is dat de kwaliteit van de leerkracht de grootste ­invloed heeft op de prestaties van kinderen die het moeilijk hebben. Méér dan de sociale mix op school.”

Het lijkt eenvoudig: de sterkste doet het moeilijkste werk. Maar uit onderzoek is eerder al gebleken dat het in het Vlaamse onderwijs net om­gekeerd is. Nu zijn het vaak starters die plots in een ...