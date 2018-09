Kris Peeters heeft zijn buik vol van “belachelijke” aanvallen Bart De Wever: “Waarschijnlijk sterker dan hemzelf”

Antwerpen - Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft meer dan genoeg van de persoonlijke aanvallen aan zijn adres van Bart De Wever (N-VA). De Antwerpse burgemeester haalde vrijdag opnieuw uit naar zijn CD&V-uitdager. “Ik hoop dat hij daar nu eindelijk eens mee ophoudt en over inhoud wil spreken”, reageerde Peeters tegen VTM Nieuws.

“Die huurder.” Zo verwees Bart De Wever vrijdag onder meer naar Kris Peeters in een interview met de Gazet Van Antwerpen. Volgens de burgervader is Peeters niet echt van Antwerpen, omdat hij er slechts een appartement huurt terwijl hij in Puurs woont.“Hij is de enige huurder in Antwerpen die op twintig kilometer buiten Antwerpen een villa bezit ‘om in de tuin te kunnen zitten’”, klonk het. “En dat hoef ik als Antwerpenaar niet te pikken.”

Het is niet voor het eerst dat De Wever op die manier zijn pijlen richt op Peeters. En daar heeft de minister zijn buik vol van, zei hij zaterdagochtend tegen VTM Nieuws bij het indienen van zijn kieslijst in Antwerpen. “Ik hoop dat hij daar nu eindelijk eens mee ophoudt en over inhoud wil spreken. Over thema’s als veiligheid, mobiliteit en armoede in de stad.”

“Sterker dan zichzelf”

Peeters wil dat het gedaan is met “die belachelijke elementen”, zegt hij nog. “Ik kan alleen maar oproepen om over inhoud te discussiëren en dat andere achterwege te laten.” Heel hoopvol lijkt hij echter niet te zijn: “Maar goed, voor Bart De Wever is dat waarschijnlijk sterker dan zichzelf.”