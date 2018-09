Thomas Cook stelt zich vragen bij officiële doodsoorzaak van Brits koppel dat stierf in Egyptisch hotel

Een acute voedselvergiftiging door een ‘poepinfectie’. Dat is de officiële doodsoorzaak van het Britse koppel dat enkele weken geleden dood werd aangetroffen in een hotel in het Egyptische Hurghada. Reisorganisator Thomas Cook zet daar zijn vraagtekens bij. “We willen een second opinion.”

John (69) en Susan Cooper (64) stierven op 21 augustus op enkele uren van elkaar in het Steigenberger Aqua Magic Hotel in de Egyptische badplaats Hurghada. Volgens hun dochter, die ook in het hotel verbleef, was het overlijden van haar ouders geen losstaand incident, omdat er opvallend veel mensen in het hotel ziek waren. Touroperator Thomas Cook evacueerde uit voorzorg zijn klanten uit het hotel, onder wie ook achttien Belgen.

De Egyptische autoriteiten stelden eerder dat er niets verdachts is aan het overlijden van het Britse koppel. Het officiële autopsierapport schrijft de dood van John en Susan nu toe aan een acute voedselvergiftiging door verhoogde waarden van de e.coli-bacterie. Thomas Cook is daar echter niet zo zeker van.

Second opinion

“Ook ons eigen onderzoek toonde weliswaar een verhoogde hoeveelheid e-coli bacteriën aanin het resort, maar daar gaan mensen normaal niet aan dood. We willen daarom een second opinion”, aldus een woordvoerster van de reisorganisator tegen De Telegraaf. “De Britten voeren nu zelf autopsie uit op de lichamen, die inmiddels in het Verenigd Koninkrijk terug zijn. We wachten op die uitslag voordat we formeel reageren.”

Insecticide

De Britse krant The Times kwam eerder deze week met het nieuws dat het tweetal mogelijk bedwelmd zou zijn door de dampen van een straf insecticide. Dat is niet ondenkbaar in bepaalde omstandigheden, liet toxicoloog Jan Tytgat weten aan onze redactie.