Jinnih Beels (SP.A) haalt opnieuw uit naar Antwerps drugsbeleid: “Moet evidence based zijn, niet ideologisch”

Antwerpen - Op de jaarlijkse zomeruniversiteit van SP.A Antwerpen heeft lijsttrekster Jinnih Beels opnieuw kritiek geuit op het drugsbeleid van het huidige stadsbestuur. “Als het van ons afhangt, pakken we niet gewoon cannabisdealers op maar werken we echt stroomopwaarts aan de drugproblemen.”

Volgens Beels is het huidige drugsbeleid vooral gestoeld op ideologie, niet op bewijzen. “We moeten kijken naar wat werkt.” In een “evidence based” aanpak wil de SP.A samen met de sector en de academische wereld onderzoeken welke binnen- en buitenlandse voorbeelden van verslavingszorg echt werken en deze implementeren.

Drugscriminaliteit is een erg geladen thema in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Begin september kwam het tot een heftige discussie nadat burgemeester Bart De Wever (N-VA) linken had gesuggereerd tussen de drugsmaffia en de politiek. Ook toen pikte Beels het niet dat de burgemeester volgens haar insinueerde dat politici betrokken zijn bij drugscriminaliteit, zonder daarvoor harde bewijzen op tafel te leggen.

