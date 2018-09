Zeven jaar na verdwijning van Belgische vrouw lijkt waarheid eindelijk aan het licht te komen

Zeven jaar nadat de Belgisch-Amerikaanse Sylviane Finck Lozada verdween in het Amerikaanse Baton Rouge lijkt de waarheid boven te komen drijven. Gewapend met een verpletterende bewijslast heeft de lokale politie een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Oscar Lozada, haar echtgenoot.

Sylviane Finck, een lerares Frans en Spaans oorspronkelijk afkomstig uit Verviers, verdween op 5 juli 2011. Haar familie in België, met wie ze dagelijks contact had, sloeg meteen alarm nadat ze enkele dagen niets van zich had laten horen. Al snel werd de vrouw als vermist opgegeven. De FBI startte een onderzoek. Intussen was haar echtgenoot samen met hun jonge dochter naar zijn thuisland Venezuela gevlucht. Enkele dagen voordien had hij zakken betonmix en grote plastic kuipen gekocht. In het huis troffen de speurders negen bloedsporen aan, sommige hingen aan het plafond. Na analyse bleken deze allemaal van Sylviane te zijn. Haar lichaam werd nooit gevonden.

Het beton en de kuipen werden eveneens nooit teruggevonden en ondanks de bloedsporen was de echtgenoot van Sylviane volgens de speurders geen verdachte, maar slechts een ‘person of interest’. Bovendien kende het stel niet bepaald een gelukkig huwelijk. In het verleden maakte Oscar zich schuldig aan huiselijk geweld, al legde Sylviane nooit een klacht neer. Volgens een vriendin van Sylviane was de vrouw bewijzen aan het verzamelen tegen Lozada om de scheiding aan te kunnen vragen.

De man bleef geruime tijd onder de radar in zijn thuisland Venezuala. Na lang aandringen door de speurders, stemde hij dan toch in om af te reizen naar de VS, om er zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek. Twee maal liet hij de speurders vliegtuigtickets boeken, maar voor geen van beide vluchten kwam hij opdagen.

Geschiedenis van huiselijk geweld

Volgens Karen Wooley, een collega en goede vriendin van Sylviane, is er geen twijfel mogelijk. “Er is zoveel bewijs, het feit dat hij een verleden van huiselijke geweld heeft, het feit dat ze ruzie hadden de avond van haar verdwijning, het feit dat hij het land ontvlucht is en dat hij nooit teruggekeerd is”, vertelt ze aan een lokale tak van ABC News. “Dat zijn de redenen waarom ik denk dat hij verantwoordelijk is.” Opvallend is dat de politie, FBI en andere speurders er zeven jaar over hebben gedaan om Lozada als verdachte te beschouwen. Maar voor Wooley is het duidelijk: “We weten wat je gedaan heb, jij weet wat je gedaan hebt en hoe kan je jezelf in de spiegel aankijken en jezelf een vaderfiguur noemen voor je dochter? Het is tijd dat je opbiecht wat je gedaan hebt.” Dat Oscar tot het arrestatiebevel geen verdachte is, maakte dat de zaak zo lang heeft kunnen aanslepen. Ook is er geen uitleveringsovereenkomst tussen Venezuela en de VS, wat de zaak lange tijd bemoeilijkte.

Lozada wordt verdacht van moord en riskeert levenslang.