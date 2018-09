Paniek in Australië: in het hele land naalden gevonden in aardbeien

In Australië is er een klopjacht geopend op de persoon of personen die naalden verstopt/verstoppen in aardbeien uit de supermarkt. Inmiddels werden aardbeien van zekers zes merken op deze levensgevaarlijke wijze gesaboteerd. Er is een beloning van 100.000 Australische dollar (ruim 60.000 euro) uitgeloofd voor de gouden tip.

De Australische autoriteiten raden iedereen die onlangs aardbeien heeft gekocht aan eerst het fruit te snijden alvorens het op te eten. In de aardbeien van de merken Berry Obsession, Berry Licious, Love Berry, Donnybrook Berries, Delightful Strawberries en Oasis werden de afgelopen dagen spelden aangetroffen. Het fruit werd vermoedelijk door een leverancier uit de staat Queensland geleverd en werd over nagenoeg het hele land verspreid.

“Iemand probeert de industrie te saboteren door de levens van baby’s, kinderen en gezinnen in gevaar te brengen”, liet Annastacia Palaszczuk, de premier van Queensland, weten op een persconferentie.

Prijs gehalveerd

Het nieuws heeft voor een schokgolf gezorgd in Australië. Verschillende supermarkten hebben inmiddels hun aardbeien uit de schappen gehaald en de getroffen telers hebben hun aardbeien teruggeroepen. Lokale media melden dat de prijs van de fruitsoort ondertussen gehalveerd is en ver onder de kostprijs is terechtgekomen. Boeren zien zich daardoor genoodzaakt duizenden kilo’ aardbeien te vernietigen.

Voor zover bekend zijn er nog geen gewonden gevallen door de levensgevaarlijk sabotage, hoewel het niet veel scheelde. Zo ontdekte het 10-jarige zoontje van Chantal Faugeras een speld nadat hij een hap nam van een aardbei. Toen de moeder de overige aardbeien controleerde, vond ze er nog twee. “Ik wist niet wat ik zag. Wat is er mis met die mensen?”