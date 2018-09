Nainggolan en Inter gaan pijnlijk onderuit tegen Parma dankzij wondergoal van... eigen huurling

Internazionale pakte deze zomer stevig uit op de transfermarkt. De Nerazzurri willen met onder andere Radja Nainggolan eindelijk nog eens meedoen voor de titel, maar die ambitie moeten ze in Milaan mogelijk bijstellen. Inter ging op de vierde speeldag in de Serie A namelijk met 0-1 onderuit tegen promovendus Parma. Federico Dimarco scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd met een snoeiharde knal. De huurling van, jawel, Inter vierde zijn doelpunt alsof hij de lotto had gewonnen. Hij bezorgde Parma wel de eerste zege in het San Siro sinds 1999. Inter telt nu amper vier punten.

WAUW | Inter-huurling Federico Dimarco knalt Parma op geweldige wijze op voorsprong in Giuseppe Meazza! ????#InterParma 0??-1?? pic.twitter.com/cadIwnI58B — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 15 september 2018