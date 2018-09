Man probeert meisje aan te randen tijdens turnles in Lier

Lier - In Lier heeft een man vrijdag geprobeerd een minderjarige leerlinge van het Sint-Ursula proberen aan te randen tijdens een turnles aan het stadspark. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Het slachtoffer van 15 of 16 jaar werd vrijdag vastgegrepen tijdens een les lichamelijke opvoeding, meldt RTV. Toen ze aan de Vesten een struik passeerde, voelde ze plots een hand rond haar arm. Het meisje wist zich los te rukken en kon ontkomen.

Het Sint-Ursula neemt het voorval zeer ernstig. De directie van de school heeft de ouders per brief laten weten dat de leerlingen zich in groep moeten verplaatsen. Verder worden de scholieren opgeroepen dergelijke incidenten altijd te melden bij de school of de politie.

Ook de politie neemt de zaak hoog op en is een onderzoek gestart, maar benadrukt dat het vooralsnog om één melding gaat.