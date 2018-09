Eden Hazard is niet te stoppen: Rode Duivel trapt Chelsea naar de zege met hattrick

Er is op dit moment niets te doen aan Eden Hazard. De Rode Duivel is in bloedvorm en dat bewees hij met een hattrick tegen Cardiff. Zo leidde hij Chelsea naar een 4-1-zege tegen Cardiff City.

Het begin van de wedstrijd was niet fantastisch van de Blues. Cardiff kwam verrassend op voorsprong via Souleymane Bamba. Maar tegen de rust begon de Hazard Show. Eerst nam hij de bal subliem mee om daarna de gelijkmaker te scoren. Daarna rondde hij een leuke aanval af op assist van Olivier Giroud. Chelsea met een 2-1-voorsprong de rust in.

Tien minuten voor tijd ging de bal op de stip na een fout op Willian. Hazard zette zich achter de bal en trapte zijn derde van de namiddag binnen. Enkele minuten later maakte Willian er zelfs nog 4-1 van met een rake knal. Chelsea blijft zo net als Liverpool (1-2-zege op het veld van Tottenham) foutloos na vijf wedstrijden in de Premier League.

Voor Hazard was het de tweede hattrick voor Chelsea. Eerder deed hij drie keer de netten trillen in 2014. De Rode Duivel is nu de vierde Blue die meer dan één hattrick heeft gescoord in de Premier League na Didier Drogba (3), Jimmy-Floyd Hasselbaink (3) en Frank Lampard (3).

Eden Hazard this season:



vs Huddersfield: ???

vs Arsenal: ???

vs Newcastle: ??

vs Bournemouth: ??

vs Scotland: ?????

vs Iceland: ??

vs Cardiff: ??????



10 G+A in 7 games ?? pic.twitter.com/DXWnbUqMSj — Hazard Stuff (@HazardStuff_) 15 september 2018

114 – Since his Premier League debut in August 2012, Eden Hazard has been directly involved in more goals than any other midfielder in the competition (73 goals, 41 assists). Magician. #CHECAR pic.twitter.com/GsNE6tTlMG — OptaJoe (@OptaJoe) 15 september 2018

Man City wint zonder Belgen

Dat Kevin De Bruyne bij Manchester City nog altijd geblesseerd ontbrak, kon niemand verbazen. Maar ook Vincent Kompany maakte zaterdag geen deel uit van de selectie van Pep Guardiola. De reden van zijn afwezigheid is nog onbekend, maar vermoedelijk kreeg de gevoelige Rode Duivel gewoon rust. City won ook zonder hem vlotjes met 3-0 van Fulham.

In Huddersfield tegen Crystal Palace stond er enigzins verrassend geen enkele Belgische spits aan de aftrap. Bij Palace ontbrak Christian Benteke met een knieblessure, bij Huddersfield startten zowel Laurent Depoitre als Isaac Mbenza op de bank. Beiden mochten in het slot wel invallen. Twaalf minuten voor tijd kwamen ze samen het veld opdraven, maar het eerdere doelpunt van Wilfried Zaha (38.) konden ze niet meer rechtzetten. Een 0-1 nederlaag dus.