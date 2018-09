Schutter (16) op Nederlandse school net over de grens was “bezeten” door wapens: “Dat gaat je niet in de koude kleren zitten”

De 16-jarige jongen die vrijdag schoten loste in een school in Roermond, was al jarenlang zeer geïnteresseerd in wapens. Al vanaf groep vier van de basisschool maakte hij tekeningen van wapens. Toch was het incident voor de school “een donderslag bij heldere hemel”. De jongen mag niet meer terug naar de school.

Dat zei voorzitter Hans Kelderman van het College van Bestuur van de Aloysiusstichting zaterdag op een persconferentie in Roermond. De school voor kinderen met een beperking waar de schietpartij plaatsvond, valt onder deze stichting.

“De jongen maakte juist de laatste tijd een positieve ontwikkeling door”, zei directeur Jacques Verstegen van de Aloysiusstichting. “Dat hij bezeten was van wapens wisten we niet.”

Geweer op buik

De jongen heeft volgens beide sprekers vrijdag driemaal in de lucht geschoten, een keer binnen en twee keer buiten de school. Volgens waarnemers op school een keer met een geweer, en twee keer met een pistool. “Vier docenten hebben een geweer op hun buik gehad. Tijdens de schietpartij ging een leraar voor hem staan”, zei Kelderman. “Ook andere docenten met klassen vol leerlingen hebben de gewapende jongen gezien. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.” Uiteindelijk ging de jongen naar buiten waar hij door de politie werd gearresteerd.

De school ontkent dat de actie van de jongen was ingegeven door eerdere pesterijen. Hij had een licht geweer, een gasalarmpistool, twee messen en een bijl op zak. Wat zijn motief was en hoe hij aan de wapens kwam, is niet bekend.