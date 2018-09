Paus: “Maffialid kan geen christen zijn”

“Ik kan niet geloven dat iemand lid van de maffia kan zijn en tegelijk ook een vroom christen.” Dat heeft paus Franciscus zaterdag aan een menigte van zo’n 100.000 mensen gezegd in de Siciliaanse hoofdstad Palermo.

“Je kan niet in God geloven en deel uitmaken van de maffia”, zei de paus op het eiland dat bekendstaat als de bakermat van de misdaadorganisatie cosa nostra. “Leven betekent liefde, niet haat en wraak”, voegde de paus er nog aan toe.

Het bezoek van de leider van de Katholieke Kerk stond in het teken van de 25ste verjaardag van de moord op de anti-maffia priester Pino Puglisi. Die werd in 1993 in Palermo om het leven gebracht, nadat hij zijn leven gewijd had aan het losweken van jongeren uit de handen van de georganiseerde misdaad.

In 2013 werd de priester zalig verklaard tijdens een plechtigheid met 80.000 aanwezigen in Palermo. Het was de eerste keer dat iemand werd zalig verklaard omwille van zijn strijd tegen de maffia.