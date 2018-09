Dodi Lukebakio blijft ijzig kalm en kroont zich tot matchwinnaar in de Bundesliga

In Duitsland kroonde Dodi Lukebakio zich tot matchwinnaar voor Düsseldorf. Hij kwam pas invallen na 67 minuten, nadat Alfredo Morales (45.) de ploegmaats van Lukebakio al op voorsprong had gebracht. Reiss Nelson (86.) maakte gelijk, maar Lukebakio wist twee minuten voor tijd vanop de penaltystip nog de 2-1 te verzorgen. Benito Raman bleef de hele wedstrijd op de bank.

Dodi Lukebakio. ?? @DodiLukebakio

I think your jersey would suit me very well. ?? #F95 #F95TSG pic.twitter.com/IwImCbU3u0