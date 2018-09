Pokémon-spelers doen mee aan verkiezingen met eigen lijst: "Gewoon, omdat het kan"

Martijn Alf is de lijsttrekker van de Pokémon-Lijst, een partij zonder programma en zonder standpunten die zaterdag een officiële kandidatenlijst heeft ingediend in Gent. Foto: bst

Gent - Oost-Vlamingen zullen op 14 oktober een opvallende keuze kunnen maken voor de provincieraadsverkiezingen: op de stembrief zal Pokémon-Lijst staan. Een grap van een groep Pokémon-spelers uit het Gentse. Ze hebben geen programma en geen ambities. "Maar we kunnen nu wel op onszelf stemmen."

Alle partijen die mee willen doen aan de provincieraadsverkiezingen in Oost-Vlaanderen moesten zaterdag hun kandidatenlijsten officieel indienen. In Gent moest dat in het Justitiepaleis. De opvallendste lijst is zonder twijfel de Pokémon-Lijst, vernoemd naar het populaire spel uit Japan.

Lijsttrekker Martijn Alf, een Gentenaar, kwam zaterdag zijn lijst met vijftien kandidaten indienen. Hij mocht na Open Vld en voor het kartel sp.a-Groen zijn lijst officieel indienen. Als de lijst na een laatste controle maandag aan alle vormvereisten voldoet, komt Pokémon-Lijst officieel op de stembrief.

Begonnen als grap

"Wij zijn een groep vrienden die elkaar kennen van een gemeenschap van 4 à 500 mensen uit het Gentse die vroeger allemaal Pokémon hebben gespeeld", zegt Alf. "Het is als grap begonnen, maar we zijn er verder op beginnen kijken om te zien hoe makkelijk het is om een lijst ingediend te krijgen. Niet zo moeilijk, zo blijkt. De grap is uitgegroeid tot een effectieve lijst."

"Wij hebben totaal geen politieke bedoelingen of denkbeelden. Ik zou zelfs niet weten op wat mijn collega's vroeger stemden. We hebben dat maandag beslist, op een paar uur samengeraapt en een lijst ingediend."

Handtekeningen

De Pokémon-Lijst had honderd handtekeningen of de handtekening van een uittredend gemeenteraadslid of provincieraadslid nodig om zich officieel kandidaat te kunnen stellen. Ze mailden de hele Gentse gemeenteraad, waar niemand toehapte, en de provincieraad, waar één onbekend iemand uiteindelijk de nodige handtekening zette onder de kandidaatsstelling van Pokémon-Lijst.

Alf: "De gemiddelde leeftijd op onze lijst is 32 jaar. We hebben vijftien mensen op de lijst. We zullen op de stembrief staan. Maar wij gaan geen politieke standpunten innemen of geen campagne voeren. We willen zo ver mogelijk van de politieke standpunten wegblijven. We hebben ook nul budget, letterlijk."

Anti-politiek

Wat hun motivatie is? "Letterlijk: de vraag hoe moeilijk het is om een lijst in te dienen. Vanuit die vraag zijn we begonnen et voila, de lijst is ingediend. Helemaal niet moeilijk, je kan zo maar een lijst indienen, zonder dat daar enig idee achter zit. Het is vrij simpel. En nu kunnen we ook eens op onszelf stemmen. Ooit al eens op uwzelf gestemd?" (lacht)

"Wij zijn niet anti-politiek. Het is niet om uit te lachen. De hoofdreden is om te zien of het kan. Het kan. En het is niet moeilijk. Meer is het eigenlijk niet. We willen geen stemmen wegtrekken bij andere partijen of politieke ideeën naar voren brengen. Omdat het kan."