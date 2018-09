Straffe statistieken voor Romelu Lukaku en Eden Hazard, maar ook Liverpool is indrukwekkend bezig

Eden Hazard scoorde vandaag een hattrick voor Chelsea, dat met 4-1 won van Cardiff. Romelu Lukaku speelt momenteel met Manchester United op het veld van Watford en opende de score voor de Red Devils. En Liverpool won met 1-2 van Tottenham. Hier komen enkele straffe cijfers.

LEES OOK: Eden Hazard is niet te stoppen: Rode Duivel trapt Chelsea naar de zege met hattrick

LEES OOK: Chelsea-coach is na sterke start lyrisch over “unieke” Hazard, die verrast met opmerkelijke uitspraak over ploegmaat

Eden Hazard scoorde zijn tweede hattrick voor Chelsea, na eentje in 2014. Slechts drie andere Chelsea-spelers scoorden ooit meer dan één hattrick in de Premier League: Didier Drogba, Frank Lampard en Jimmy Floyd Hasselbaink.

4 - Eden Hazard is the fourth player to score more than one Premier League hat-trick for Chelsea (also Didier Drogba, Frank Lampard and Jimmy Floyd Hasselbaink). Iconic. #CHECAR pic.twitter.com/Ad743K4o4F — OptaJoe (@OptaJoe) 15 september 2018

Hazard zit nu aan zes doelpunten en twee assists in vijf Premier League- wedstrijden, waarvan hij er slechts drie als basisspeler begon. Tel daarbij zijn Belgische interlands en dan kom je aan zeven goals en drie assists in zeven matchen.

Eden Hazard this season:



vs Huddersfield: ???

vs Arsenal: ???

vs Newcastle: ??

vs Bournemouth: ??

vs Scotland: ?????

vs Iceland: ??

vs Cardiff: ??????



10 G+A in 7 games ?? pic.twitter.com/DXWnbUqMSj — Hazard Stuff (@HazardStuff_) 15 september 2018

Eden Hazard vs Cardiff:



89% pass accuracy

96 touches

65 passes

4 dribbles

4 shots

3 goals



3 PL MOTM in a row ???? pic.twitter.com/lMAb8S4081 — Hazard Stuff (@HazardStuff_) 15 september 2018

Chelsea won voor de vierde keer ooit zijn eerste vijf competitiewedstrijden. Enkel Manchester City is de enige Engelse club die dat ook meer dan één keer voor elkaar kreeg.

.@ChelseaFC have won their opening 5 PL games for the 4th time (also 2005-06, 2009-10 & 2010-11) ??????



Man City are the only other team to have achieved this more than once (in 2015-16 & 2016-17) pic.twitter.com/kXfhrZUsSr — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 15 september 2018

Over naar 'Big Rom'. Lukaku scoorde de 0-1 voor Man United op het veld van seizoensrevelatie Watford, goed voor doelpunt nummer vier dit seizoen. De Rode Duivel scoorde nu twintig keer voor United in de Premier League en dat in zijn 39ste wedstrijd. Slechts drie spelers doen beter.

Romelu Lukaku has now scored 20 Premier League goals for Manchester United in his first 39 games. Only Ruud van Nistelrooy (26), Robin van Persie (32) and Dwight Yorke (34) have reached that milestone in fewer games.



He just cannot stop scoring. ?? pic.twitter.com/sLcIxEz4HA — Squawka Football (@Squawka) September 15, 2018

Romelu Lukaku's September apps/goals for Man Utd

2017

v Stoke ?

v Basel ?

v Everton ?

v Southampton ?

v CSKA Moscow ??

v C.Palace ?

2018

v Burnley ??

v Watford ? pic.twitter.com/pMNcPDqJeQ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 15 september 2018

Liverpool is net als Chelsea nog foutloos dit seizoen. Er wordt veel gesproken over de topaanval van de Reds met Salah, Mané en Firmino...

32 combined starts, 66 goals. ?????? pic.twitter.com/fQICV0LzRz — Liverpool FC (@LFC) 15 september 2018

... maar wat dan gezegd over de defensie? Sinds de nederlaag tegen Tottenham in oktober van 2017 heeft Liverpool de beste defensie in Engeland. Bovendien hebben de Reds de beste balans tegen de top zes.

Since losing 4-1 against Tottenham at Wembley in October last year, @LFC have the best defensive record in the Premier League ??#TOTLIV pic.twitter.com/C0az0NYE1I — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 15 september 2018