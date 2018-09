Chelsea-coach is na sterke start lyrisch over “unieke” Hazard, die verrast met opmerkelijke uitspraak over ploegmaat

Chelsea won op de vijfde speeldag in de Premier League met 4-1 van Cardiff City. Na een valse start zette Eden Hazard orde op zaken met een hattrick. Na afloop was coach Maurizio Sarri dan ook lyrisch over zijn sterspeler.

Eerst even over de Italiaan zelf. Sarri, deze zomer overgekomen van Napoli, is pas de vierde trainer die zijn debuutseizoen start met vijf opeenvolgende overwinningen. De andere drie waren Pep Guardiola, Carlo Ancelotti en Craig Shakespeare.

Maurizio Sarri has become the 4th manager in PL history to win his first 5 games in the competition after Carlo Ancelotti, Pep Guardiola & Craig Shakespeare pic.twitter.com/XPp58R3GAv — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 15 september 2018

“We kunnen nog beter”, zei de Italiaan na de partij tegen Cardiff aan de verzamelde pers. “We waren aanvallend erg goed, maar zijn verdedigend nog niet zo solide als ik wil. Mijn doel is om de beste ploeg in Engeland te worden, maar momenteel zijn Liverpool en Manchester City nog beter. Ik hoop dat we volgend seizoen op hetzelfde niveau zitten.”

Hazard scoorde al vijf keer voor de Blues en is dé draaischijf van Chelsea. Dat ziet ook Sarri. “Hazard is uniek”, vindt hij. “Ik vond hem een van de beste spelers van Europa, maar ik ben van gedachte veranderd. Misschien is hij wel de beste. Maar hij kan nog beter worden.”

De Rode Duivel was vooral vol lof over een van zijn ploegmaats. “We hadden beter moeten spelen, maar we hebben vier goals gemaakt”, aldus Hazard. “Giroud is waarschijnlijk de beste targetspits ter wereld. Het is een genot om met hem te spelen. We staan er na vijf wedstrijden goed voor.”

Olivier Giroud, the best target man in the world?



Some praise from Eden Hazard, this... pic.twitter.com/BcfUsU9FBa — Match of the Day (@BBCMOTD) 15 september 2018

Na een drukke zomer verkeert Hazard al snel in bloedvorm. “Ik ben fit. Ik heb drie weken vrij genomen na het WK en ben wat later begonnen aan de voorbereiding. Als ik speel, gaat het goed. Soms ben ik moe, maar ik probeer altijd alles te geven op het veld. Sarri wil dat we overspelen en ruimte vinden tussen de linies, zodat Jorginho, Kovacic en Fabregas ons kunnen vinden. We krijgen veel vrijheid op het veld en momenteel levert dat veel op.”