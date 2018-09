Carcela hekelt ref en Charleroi maar verdiende misschien zelf wel rood

Bij Standard draait veel zo niet alles rond Mehdi Carcela. De vaardige middenvelder kon evenmin het verschil maken en hekelde achteraf zowel ref Visser als tegenstander Charleroi. Dat hij zelf rood verdiende, was hem ontgaan.

Zijn eigen matige prestatie hadden het analytisch vermogen van Mehdi Carcela duidelijk geen goed gedaan, bleek achteraf. “Charleroi was gekomen voor nul-nul en deed er alles aan om ons spel te breken”, klonk het. “Zij hebben geen enkele kans gehad, wij een vijftal. Als je die kansen niet afmaakt, dan eindigt de wedstrijd zonder doelpunten.”

Over de intenties van Charleroi willen we nog discussiëren, over de kansen van Charleroi niet. Geen enkele, vond Carcela. Dan had Carcela toevallig de ogen gesloten toen Bruno eerst de onderkant van de dwarsligger raakte en in de tweede helft op Ochoa stuitte. Ook Niane kreeg in de slotfase nog een opgelegde kans.

Bescherming

Zijn kritiek op het lakse optreden van ref Visser konden we wel begrijpen. “Elke keer ik aan de bal kwam, werd er een fout op mij gemaakt. Geen zware fouten maar altijd wel fouten. Als ik de bal dan toch nog heroverde, dan volgde de volgende fout.”

In die mate dat Carcela zelf om een vervanging vroeg. “Omdat ze me niet lieten spelen”, aldus Carcela. “Laat je dan vallen, vroeg de coach. En zelfs dan werd er niet gefloten. De scheids dacht dat hij ons in bescherming nam. (Grijnst) Hopelijk krijg ik de komende wedstrijden meer bescherming.”

Ook dit nog: de Luikse draaischijf had zomaar rood kunnen krijgen toen hij een bal vanop korte afstand keihard in de bezoekende dug-out trapte. Onbezonnen en ronduit beschamend voor een voetballer met het talent van Mehdi Carcela.