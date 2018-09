OH Leuven lijdt tegen Tubeke nieuwe nederlaag en zakt weg naar voorlaatste plaats in 1B

Tubeke heeft zaterdag in eigen huis met 3-1 van Oud-Heverlee Leuven gewonnen op de zesde speeldag van de Proximus League. De Leuvenaars, die voor het seizoen luidop van de titel droomden, komen met zes op achttien op de voorlaatste plaats terecht.

Leicester-huurling Bartosz Kapustka werd meteen in de basis gedropt bij OHL. De Pool, die Leicester in 2016 nog vijf miljoen euro kostte, kon echter weinig veranderen aan het slappe voetbal van de Leuvenaars van de laatste weken. Al na 2 minuten bracht Hudo Videmont Tubeke op 1-0, dankzij Thomas Henry was het na 17 minuten zelfs al 2-0. De ingevallen Redouane Kerrouche (78.) kon nog de aansluitingsteffer maken, maar Shean Garlito (89.) maakte die in het slot ongedaan en bracht de 3-1 eindstand op het bord.

Zowel Tubeke als OHL tellen zes punten, maar Tubeke heeft een beter doelsaldo. Als Union vanavond wint, is de laatste plaats in 1B daarom voor de Leuvenaars.