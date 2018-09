Belg zal zelf mogen beslissen over afschaffing zomertijd/wintertijd

Er komt wellicht een online bevraging bij de Belgische bevolking over de nieuwe regeling voor het zomeruur. Premier Charles Michel (MR) wil een voorstel van de Europese Commissie niet afwachten en tracht ook deze week al tot een overeenkomst te komen met Nederland en Luxemburg om geen aparte tijdzones in het leven te roepen.

Eén ding is duidelijk in de discussie over zomertijd en wintertijd: de meerderheid van Europa wil af van de huidige regeling, waarbij er eind maart en eind oktober aan de klok wordt gemorreld. Daarmee is echter nog niet bepaald welk uur we – mogelijk vanaf volgend jaar al – definitief zullen maken: het zomeruur of het winteruur. De Europese Commissie hoopt dat de lidstaten tegen het einde van dit jaar al een beslissing zullen nemen, zodat op 31 maart van 2019 misschien voor de laatste keer de klok een uur wordt doorgedraaid, of – indien gekozen wordt voor het winteruur – op 31 oktober 2019 de klok een laatste keer wordt teruggedraaid.

Premier Charles Michel (MR) heeft zelf nog geen voorkeur. Hij wil wel koste wat het kost vermijden dat er verschillende tijdzones komen binnen de Benelux. “Dat zou een absurde situatie zijn”, zegt zijn woordvoerder.

Oud-premier Mark Eyskens (CD&V) voelde zich meteen geroepen om al een staaltje van dat absurdisme, gelardeerd met een communautair sausje, uit te werken: “We gaan naar een confederale uurregeling”, tweette hij. “In Vlaanderen wordt het winteruur definitief want het land ligt in het noorden. In Wallonië geldt voortaan het zomeruur want het land ligt in het zuiden. En in Brussel mag elke inwoner kiezen tussen het Vlaamse uur of het Waalse.”

Uw zegje

Of er de komende maanden geen opbod van meningen zal ontstaan, valt nog maar te betwijfelen. Michel wil de vraag over het nieuwe uur immers ook stellen aan het grote publiek. Het is onduidelijk welk instrument hij daarvoor wil inzetten. Een federale volksraadpleging bestaat namelijk niet.

“Guy Verhofstadt organiseerde in zijn tijd als premier ooit een bevraging over de Copernicushervorming”, herinnert UGent-politicoloog Nicolas Bouteca zich. “Maar dat kostte toen vooral veel geld.”

De huidige premier zou veeleer denken aan een online bevraging. Veel voorbeelden daarvan zijn er niet. Ex-minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, een partijgenote van Michel, zette met haar online enquête in het begin van deze legislatuur wel iets soortgelijks op poten. “We denken nog na over de manier waarop”, klinkt het in de Wetstraat 16. De diensten van de premier zijn zich ook aan het informeren over de vraag op welke termijn zo’n bevraging zou kunnen worden georganiseerd. Om zelf ook een idee te vormen met de nodige argumenten, werd een advies aangevraagd over de economische impact van een switch naar een van beide uurregelingen.