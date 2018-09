Na Genk-Anderlecht: “Niemand verdiende te verliezen, beiden verdienden te winnen”

De topper tussen Genk en Anderlecht werd gewonnen door de thuisploeg. Verdiend, vond Genk-coach Philippe Clement. Zijn collega Hein Vanhaezebrouck ging niet akkoord met deze stelling.

Hein Vanhaezebrouck had van Anderlecht de beste wedstrijd van de lopende competitie gezien. “Maar het zit ons niet echt mee”, vond hij. “We halen de gelijkmaker zelf van de lijn en creëerden toch voldoende kansen om minstens een punt te verdienen. Eigenlijk was dit een wedstrijd die niemand diende te verliezen en die beiden verdienden te winnen.”

Maar het was Genk dat won. “Omdat we zelf een dekkingsfout maken en omdat we de gelijkmaker zelf van de lijn halen”, analyseerde Vanhaezebrouck verder. “Het ontbreekt ons voorlopig aan efficiëntie en een beetje geluk. Tijdens de rust had ik nog gezegd dat stilstaande fases beslissend zouden kunnen zijn. We incasseren meteen na de rust een goal na een afgeweerde hoekschop en scoren zelf net niet na een stilstaande fase. Ik had dus gelijk maar helaas was het deze keer in ons nadeel.”

Vanhaezebrouck wilde niet te streng zijn. “Het is nog maar de eerste keer dit seizoen dat we niet scoren en we creëerden ook vandaag veel kansen. Wat ik vandaag zag, had tegen Antwerp volstaan om de drie punten te pakken. Dan is het jammer dat je dit niet een week eerder kunt brengen. Dat is de les die we moeten trekken: we moeten leren zulke matchen naar onze hand te zetten. Die verliespunten thuis moeten we vermijden.”

Ivan Santini gaf zijn fout toe. De Anderlecht-spits verloor zijn tegenstander Dewaest uit het oog na een afgeweerde hoekschop. “Het doelpunt is mijn fout”, klonk het. “Maar we hebben toch kansen gehad om gelijk te komen. Toch kwamen de voorzetten zelden aan. Daar moeten we aan werken.”

Gelukkige Clement

Aan de overzijde stond een gelukkige Philippe Clement. “Ik denk dat we vandaag verdiend winnen”, klonk het. “We speelden heel wat kansen bij elkaar, vooral na de pauze. In onze goal zat alles in: overtuiging, voetbal en de wil om te winnen. Als we nu de voetjes op de grond houden en we blijven hard werken, dan kunnen wij dit seizoen nog mooie dingen realiseren. Het was twintig jaar geleden dat Genk thuis nog eens kon winnen van Anderlecht in de reguliere competitie. Dat dit ons lukt, maakt me héél blij.”