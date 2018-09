Genk nam zaterdag voor eigen publiek met 1-0 de maat van Anderlecht. Alejandro Pozuelo speelde een puike wedstrijd, maar zag zijn match niet beloond worden met een doelpunt. Een assist gaf hij wel, maar een tweede was hem niet gegund. Nochtans zette hij in de tweede helft Mbwana Samatta op weg naar een grote kans met een sublieme assist. Hij had de bal verschillende seconden aan de voet maar was zijn ploegmaat nooit uit het oog verloren. Samatta liet de opgelegde kans echter liggen.