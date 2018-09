‘The X-Files’-acteur Peter Donat overleden op 90-jarige leeftijd

De Canadees-Amerikaanse acteur Peter Donat is maandag overleden in zijn woning in Point Reyes Station (Californië) aan complicaties als gevolg van diabetes. Dat heeft zijn vrouw zaterdag bekendgemaakt. Hij werd 90 jaar.

Donat was vooral bekend van zijn rol in ‘The X-Files’. In de tv-serie speelde hij in meerdere afleveringen de vader van speciaal agent Fox Mulder, één van de hoofdpersonages. Verder had Donat gastrollen in series als ‘Hawaii Five-O’, ‘Murder, She Wrote’, ‘Mannix’, ‘McMillan & Wife’ en ‘Hill Street Blues’.

De in Canada geboren acteur was ook op het grote scherm te zien. Zo speelde hij Otto Kerner in Francis Ford Coppola’s ‘Tucker: The Man and His Dream’ uit 1980. Onder dezelfde regisseur kroop Donat in de huid van een advocaat in ‘The Godfather Part II’. Donat was aanvankelijk één van de kanshebbers voor de rol van Tom Hagen, de advocaat van de familie Corleone uit de filmreeks.

De carrière van Donat omvat echter een veel breder repertoire. Zo stond hij geregeld op het toneel en speelde met gerenommeerde theatergezelschappen als het American Conservatory Theater. Hij vertolkte op de planken onder meer de rollen van Cyrano de Bergerac, Prospero (de hoofdpersoon in Shakespeare’s De Storm), Shylock (het hoofdpersonage in De koopman van Venetië, eveneens door Shakespeare), Koning Lear en Hadrian VII.