Pech voor Dimata: zo houdt spits van Anderlecht zijn ploegmaat van de gelijkmaker

Neen, het was niet het avondje van Landry Dimata op het veld van Racing Genk. De spits van Anderlecht trapte nauwelijks een deuk in een pakje boter en tot overmaat van ramp hield hij ook nog ploegmaat Makarenko van de gelijkmaker.

Nog geen tien minuten na de openingstreffer van Dewaest leek Anderlecht alweer langszij te komen. Een vrije trap van Trebel werd aan de tweede paal terug voor doel gebracht. De Genkse defensie was helemaal uit verband gespeeld en in de eerste zone stond de Oekraïener Yevhen Makarenko klaar om de gelijkmaker te netten. De halve volley van de middenvelder zou ook altijd tegen de netten zijn gegaan mocht zijn ploegmaat Landry Dimata niet in de baan van het schot hebben gestaan. Onbewust en ongewild uiteraard maar het illustreerde de hoogst ongelukkige avond van de Anderlecht-spits die in het verloop van de tweede helft dan ook naar de kant werd gehaald.