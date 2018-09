Club-spits Wesley aan de vooravond van start Champions League: “Wij moeten niet onderdoen voor Dortmund

“Nu is het moment.” WesleyMoraes (21) komt naast het veld over als een schuchtere jongen, maar verheft zijn stem als het over de Champions League gaat. Dinsdag tegen Dortmund begint zijn seizoen. Zes galawedstrijden in Europa om zijn talent aan de wereld te laten zien en Club aan de eerste Champions League-punten sinds 2005 te helpen. “Ik kan scoren tegen Dortmund.”

De Geschillencommissie, de beroepscommissie, de evocatiecommissie. Nog even en Wesley Moraes (21) is de grootste specialist van de bondsinstellingen in ons land. Hij goochelt met de indicatieve tabel ...