Club Brugge-flop gaat gruwelijk in de fout, Mexicaanse goudhaantjes dollen bij PSV

PSV heeft zaterdag zwaar uitgehaald in de Eredivisie. De club uit Eindhoven was met liefst 0-7 te sterk voor ADO Den Haag. Ex-Bruggeling Lex Immers en Mexicaanse maatjes Hirving Lozano en Erick Gutierrez eisten een hoofdrol op.

ADO was niet slecht begonnen aan het seizoen en telde na vier speeldagen zes punten. PSV verloor echter nog geen punten en kwam na 17 minuten op een 0-1-voorsprong. Immers verstuurde een vreselijke pass en Lozano was er als de kippen bij om de score te openen. Zijn derde doelpunt van het seizoen.

Wat een fout van Immers! Chucky Lozano is scherp en zet PSV op voorsprong #adopsv pic.twitter.com/qHlIMaPxTv — Toko Toko Eredivisie (@TEredivisie) 15 september 2018

Immers was er na afloop het hart van in:

Lozano zou wat later zijn vierde van de competitie maken, terwijl ook Gaston Pereiro twee keer scoorde. Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Erick Gutierrez deden één keer de netten trillen. Gutierrez had bij de tweede goal van zijn maatje Lozano (drie minuten na zijn invalbeurt) al de assist gegeven, maar scoorde daarna zelf op prachtige wijze. Van een droomdebuut gesproken.

What a debut for Gutierrez at PSV.

A goal and an assist in 3 minutes#adopsv pic.twitter.com/VVd83rKY2H — NealVTFF (@NealVTFF) 15 september 2018

De Mexicaanse vrienden hadden dus redenen genoeg om hun speciale viering te doen:

"Een droom"

"Dit is natuurlijk een droomdebuut', reageerde Gutierrez achteraf bij Voetbal International. "Vooraf hoop je hier op maar dat het dan ook uitkomt, is een droom. Ik heb nog nooit eerder gescoord bij een debuut, dat het nu wel gebeurt is fantastisch. Ik was ongelooflijk gefocust. Ik wilde heel graag goed spelen, dus ik had mijn familie gevraagd om niet te komen. Ik wilde alleen zijn om de goede focus te houden, maar ze wilden er heel graag bij zijn. Ik ben achteraf wel blij dat ze er waren. Het was een goede prestatie."

Gutierrez en Lozano, dat klikt gewoon. "Voor mij was dat geen verrassing. We hebben zó lang samengespeeld in Mexico. Als ik de bal krijg, weet Chucky dat hij moet gaan lopen. Dat deed hij ook en dus kon ik de bal geven. Fantastisch dat het dan zo uitpakt. Die klik voelde weer net als toen we in de jeugd samenspeelden. Dat we het nog niet verleerd zijn bewijst deze goal. In aanloop naar de wedstrijd tegen Barcelona is dit natuurlijk prachtig. Dat zal een heel andere wedstrijd worden, maar ik kan niet wachten om hem te spelen."