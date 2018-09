DIJKSHOORN. “De Boom van Anderlecht? Het kan toch niet dat nieuwe spelers zelf hun bijnaam bepalen”

Bubacarr Sanneh, de Anderlecht-verdediger van 8 miljoen, heeft meteen praatjes. In een interview met de deze krant komt hij met de volgende mededeling: “Noem mij maar De Rots of De Boom.” Dat bepalen wij zelf wel, Bubacarr. Dat is juist het grote voorrecht, het ultieme privilege van iedere supporter: een bijnaam verzinnen.