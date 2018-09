Duitse voetbalsprookje: vanuit de vierde klasse gehaald voor de reserven, nu aan het kanon in de Bundesliga

Er zijn zo van die verhalen die gewoon leuk lezen. Neem nu Hendrik Weydandt, de spits van Hannover 96 die via de vierde klasse en de reserven plots in de eerste ploeg van de Bundesliga-club terecht kwam. En meteen drie keer scoorde.

De ‘nieuwe Jamie Vardy’ is Weydandt niet meteen. De Engelse spits was een echte laatbloeier toen hij aan de lopende band ging scoren voor Leicester City. Weydandt is 23 jaar en heeft dus mogelijk nog een lange carrière voor zich. Toch is zijn verhaal uiterst opmerkelijk.

Vier jaar geleden speelde de spits nog als recreant bij Gross Münchel in de Kreisliga. Dat is het laagste niveau in het Duitse voetbal en staat gelijk aan ons provinciale niveau. In de zomer van 2014 trok hij naar Germania Egestorf/Langreder in de vijfde klasse. Daar scoorde hij dertien keer in zijn tweede seizoen, met de promotie als kers op de taart. In de Regionalliga Nord scoorde hij 27 keer op twee seizoenen voor zijn club.

Het was in die periode dat Weydandt op de radar van Hannover kwam. De beloften van de Bundesliga-club speelden namelijk in dezelfde competitie als Germania Egestorf/Langreder. Hannover haalde hem deze zomer in huis om het reserventeam te versterken, maar dat draaide iets anders uit.

Weydandt mocht acht minuten invallen in de bekerwedstrijd tegen Karlsruhe en scoorde prompt twee doelpunten. Ook in de openingsmatch van de Bundesliga was de 23-jarige spits invaller van dienst. Deze keer kreeg hij een kwartier speeltijd tegen Werder Bremen en opnieuw stelde hij niet teleur. Weydandt scoorde het enige doelpunt voor Hannover in een 1-1-gelijkspel.

An incredible story for Hendrik #Weydandt pic.twitter.com/DmhP8b2Eog — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 30 augustus 2018

Een week later lag er een tweejarige profcontract klaar voor hem. “Al die aandacht is nieuw voor mij”, reageerde hij. “Dit ben ik niet gewend. Het is geweldig om bij dit team te horen en weinig moeilijkheden te kennen. Ze hebben me welkom geheten en dat is ideaal voor een onervaren speler als ikzelf.”

"Ich freue mich riesig über die Chance, die ich bekomme" - #H96-Stürmer Hendrik Weydandt hat heute seinen Profivertrag unterschrieben. Alle Infos: https://t.co/l1SLoTru5A #NiemalsAllein #HenneRegelt pic.twitter.com/sDdTLchsHR — Hannover 96 (@Hannover96) 3 september 2018

Sprookje

“Ik kom van het vierde niveau dus dit is een flinke stap”, aldus Weydandt. “Zelfs bij de U23 van Hannover was het in de zomer even hard werken voor mij. Ik heb nog nooit bij een profclub of in een jeugdopleiding gespeeld. Er werd me gezegd dat ik alles in me op moest nemen en dat ik me vanaf het begin moest laten zien, want eerste indrukken blijven altijd hangen.”

“Dit is een voetbalsprookje dat in het hedendaagse voetbal bijna niet meer voorkomt”, aldus sportief manager Horst Heldt. “Dat maakt het voor de club nog mooier om deel uit te maken van dit verhaal. Hendrik heeft dit contract absoluut verdiend. Hij heeft zich op indrukwekkende wijze laten zien. Hij is een spits die op elk niveau kan scoren.”

Tegen RB Leipzig (3-2-nederlaag) zat Weydandt niet in de selectie. Daar werd bij Hannover geen specifieke reden voor gegeven. “We hebben al gezegd waarom we hem een contract hebben laten tekenen. Nu heeft hij vooral tijd nodig”, klonk het.