Doorbraak in onderzoek naar moord op Belgische toeriste Amélie (28) in Canada

In Boston Bar, een klein Canadees dorpje, is een man in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op Amélie Sakkalis (28), dat meldt het Canadese CBC. De Belgische toeriste uit Doornik werd ten noorden van het dorpje op 22 augustus dood aangetroffen.

“Hallo! Ik kom vandaag aan in Vancouver. Omdat alle herbergen goed vol lijken te zitten, vroeg ik me af of iemand mij voor de nacht thuis wil ontvangen”, klonk het, “een zetel is meer dan voldoende. :-) En als iemand morgen richting Vancouver Island gaat: ik betaal graag mee voor de benzine!”

Het was het laatste teken van leven dat Amélie Sakkalis (28), een jonge vrouw uit Doornik, gaf op 22 augustus. De jonge vrouw was al sinds november vorig jaar op doorreis in Canada. Eerst in Oost-Canada, met een bezoek aan de Niagara Falls. Om uiteindelijk via de Rocky Mountains in het westelijke Vancouver Island te eindigen. Het waren de laatste dagen van haar droomreis. Maar plots liet ze niets meer van zich horen.

Het lichaam van de jonge vrouw werd op 22 augustus langs de kant van de weg gevonden ten noorden van Boston Bar. Heel snel werd duidelijk dat dit geen ongeval, maar wel een moord was. Omdat er geen papieren aangetroffen werden op het lichaam van Amélie heeft het een tijdlang geduurd eer ze geïdentificeerd werd. Op de plaats van de moord trof de politie een witte bestelwagen aan, een Chevrolet uit 1994, die in beslag werd genomen. De bestuurder kon worden gearresteerd. Maar door gebrek aan bewijzen werd de man terug vrijgelaten.

De dag van haar dood postte Amélie nog in een franstalige Facebookgroep dat ze op zoek was naar een lift en een slaapplaats.

De lokale politie beschouwde de zaak als topprioriteit en nu schijnt er een doorbraak in de zaak te zijn. Zaterdag werd een man officieel in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op de Belgische toeriste. Het is voorlopig niet duidelijk of het om dezelfde man gaat die eerder werd gearresteerd bij de plaats van het delict. Volgens CBC heet de verdachte Sean Ryan William McKenzie.