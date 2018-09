Man negeert waarschuwingsborden en gaat zwemmen in jachtgebied van haaien

Volgens lokale media negeerde de man, die twintig à dertig jaar zou zijn, de waarschuwingsborden op het strand. Ze wezen strandgangers erop dat het water voor Wellfleet jachtgebied is van witte haaien. Het zou om het eerste dodelijke incident gaan met een haai sinds 1936.

UPDATE: The Wellfleet Police Department is reporting that the male victim succumbed to the injuries.

At approximately 12:30 pm on Saturday, September 15, a person was bit by a shark 300 yards south of Newcomb Hollow Beach in Wellfleet.