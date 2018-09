Palestijnse tiener overlijdt aan verwondingen na Gaza-protest

Een zestienjarige Palestijnse jongen is zaterdag overleden aan de verwondingen die hij vorige maand had opgelopen bij protesten aan de grens met Israël. Dat zeggen de hulpdiensten.

De woordvoerder van het ministerie van Gezondheid, Ashraf al-Qedra, zei in een persbericht dat de zestienjarige Sunaib Abu Keshef aan zijn verwondingen is overleden in een ziekenhuis in de zuidelijke Gazastrook zaterdagavond.

Israëlische soldaten schoten de jongen neer op 3 augustus, ten oosten van Khan Younis, de stad in het zuiden van de Gazastrook. De protesten tegen de Israëlische bezettingsmacht begonnen een halfjaar geleden. De demonstranten betogen voor het recht op terugkeer naar hun land dat ze gedwongen moesten verlaten toen Israël werd gesticht.

Al-Qedra zegt dat sinds de protesten zijn begonnen op 30 maart het Israëlische leger 178 personen heeft doodgeschoten. Meer dan 19.000 personen raakten gewond.

Eerder zaterdag schoten Israëlische soldaten aan de grens een jihadistische activist neer die het grenshek naderde, zeggen medische bronnen. Later op de dag zei het hoofd van de spoeddiensten in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza Stad dat twee Palestijnse betogers neergeschoten werden door Israëlische soldaten dichtbij de grens.

Activisten in Gaza vormden de voorbije dagen groepjes die de prikkeldraad van het grenshek stuksneden, Israël binnendrongen, daar autobanden in brand staken, en vervolgens terugkeerden naar Gaza. Ibrahim al-Madhoun, een politiek analist pro-Hamas, zei journalisten dat hun doel is om de Israëlische bezettingsmacht te verstoren en uit te putten.