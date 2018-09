Voorzitter Boerenbond trekt aan de alarmbel: “Ons voedsel is te goedkoop”

De voorzitter van de boerenbond, Sonja De Becker, is bezorgd om de toekomst van haar sector. Zo blijkt de vrije markt niet in staat om een faire prijs te zetten op ons eten, “Europa zou corrigerend moeten optreden”, klink het in een interview met De Zondag. Ook het nieuwe Europese landbouwbeleid neemt ze op de korrel.

De Becker kijkt naar eigen zeggen uit naar de lokale verkiezingen. “Die niveaus zijn zéér belangrijk voor de land- en tuinbouwsector”, omdat zij bevoegd zijn voor de inrichting van de ruimte, waterbeheer, erosie en vergunningen. Allemaal zaken die een landbouwer en zijn bedrijf aangaan. Al geeft ze toe dat Vlaanderen en al haar niveaus eigenlijk slechts het Europese beleid uitvoeren. Soms willen ze het zelfs té goed doen.

“De Vlaamse regering wil soms aan gold plating doen. Dat betekent dat men beter wil doen dan wat Europa oplegt. Voor de landbouwsector is dat nefast. Wij moeten namelijk opereren in een Europese markt. Je ziet dat bijvoorbeeld op het vlak van milieu. Als wij aan scherpere doelstellingen moeten voldoen dan onze concurrenten in buurlanden, dan speelt dat in ons nadeel. Wij pleiten ervoor om niet verder te gaan dan wat Europa oplegt.”

Nieuw landbouwkader

Europa werkt overigens aan een nieuw landbouwkader voor de periode 2021-2027. De Becker hoopt ook dat Europa meer gaat ingrijpen op de prijszetting. Volgens haar is die vrije markt er tot heden niet in geslaagd een faire prijs te bepalen waar de landbouwers van kunnen leven.

“Ons voedsel is te goedkoop: dat is zeker zo. Maar als de prijs omhoog gaat, dan moet die meerprijs wel naar de boeren vloeien. Pas dan kan dat een reddingsboei zijn. Maar hoe dat in de praktijk moet uitgevoerd worden, is het grote vraagstuk vandaag. Onze boeren hebben weinig macht. Als ze morgen niet meer leveren aan de handel, dan zullen de rekken heus niet leeg zijn. We werken in een wereldmarkt. Dat is onze grote frustratie. Elke schakel in de keten én ook de overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen: dat is de enige oplossing.”

Landbouwbudgetten dalen

Overigens gaat het totale Europese budget voor landbouw dalen. Voor de periode 2021-2027 heeft de EU 365 miljard euro voorzien, 5 procent minder dan voorgaande periode. Volgens De Becker komt dit in reële termen neer op een daling van 20 procent. “Je moet de koopkrachtverliezen in rekening brengen”, klink het. “De boeren zullen dat voelen in hun portemonnee. U moet weten dat alle landbouwmiddelen op Europees niveau zitten. Vlaanderen of België zal dat niet compenseren. We hadden een daling zien aankomen, maar zo drastisch? Nee, dat niet.”