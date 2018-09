Zlatan scoort zijn 500e doelpunt op een manier zoals alleen hij dat kan (maar juichen doet hij niet)

Zlatan Ibrahimovic bewijst in de Amerikaans Major League Soccer dat hij nog steeds van wereldklasse is. De Zweedse aanvaller is er tegenwoordig de sterspeler van LA Galaxy. In het uitduel bij Toronto zorgde Zlatan nog maar eens voor een wereldgoal, door een diepe bal met een spectaculaire karatetrap in doel te verlengen. Daarmee bereikte hij een mijlpaal, want het was het 500e officiële doelpunt in de carrière van de Zweed. Juichen deed hij echter niet, LA Galaxy stond op dat moment namelijk al 3-0 in het krijt, dankzij onder meer een goal van Victor Vazquez. Toronto zou uiteindelijk winnen met 5-3.