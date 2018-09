Zware brand in Aalst: café brandt volledig uit, ander café en chocolaterie beschadigd

Aalst - In de nacht van zaterdag op zondag was er in het centrum van Aalst rond 2.30 uur een hele zware brand. “Een fietspatrouille van de politie merkte die op”, zegt burgemeester Christophe D’Haese (N-VA). “Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het dak van Café de Paris. Ook de aanpalende panden bleven niet gespaard.”

Het café brandde volledig uit, bij chocolaterie Valentino is de schade eveneens immens. Café De Beiaard had vooral last van rookschade. Vermoedelijk ontstond het vuur in de keuken van Café de Paris.

“Ik ben 3 uur ter plaatse gebleven en heb de actie van de hulpdiensten mee gecoördineerd”, gaat de burgemeester verder. “Er vielen geen gewonden, wel moesten vijf mensen geëvacueerd worden. Ook een brandweerman moest worden verzorgd. Ik zit enorm in met de getroffen ondernemers. Café de Paris was een levenswerk en is vier jaar geleden volledig vernieuwd. De solidariteit op de sociale media komt op gang, hopelijk krijgen die mensen heel veel steun.”